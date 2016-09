Christlich – inklusiv miteinander

Was tun, wenn die Kinder erwachsen werden und eigentlich ein selbständiges Leben beginnen sollen? Was tun, wenn diese jungen Erwachsenen mit Einschränkungen leben müssen, behindert sind? Was tun, wenn die Eltern keinen geeigneten Platz in einer Wohngruppe finden? Vom Beginn einer mutigen Initiative schreibt eine betroffene Mutter und hofft, dass sie mit ihrem Artikel weitere Unterstützung findet und neue Anstöße gibt.



Entscheiden können, wie man wohnen und leben möchte, wenn die Zeit gekommen ist, das Elternhaus zu verlassen – das ist für die meisten jungen Menschen jenseits der 25 in unserem Land „normal“. Nicht so für Elisabeth Eckert und Ines Großgart. Die beiden jungen Frauen haben eine geistige Behinderung und eigentlich bleibt für sie nur der Weg in ein Heim, in dem ihre Versorgung rund um die Uhr gewährleistet ist. Mit diesem Weg wollten wir uns als ihre Eltern aber nicht zufriedengeben. Schon lange träumten wir – unabhängig voneinander – davon, eine alternative Wohnsituation zu finden, die es uns ermöglichen würde, unsere jeweilige Tochter mit einem guten Gefühl ziehen zu lassen. Durch „Zufall“ erfuhren wir voneinander, lernten uns kennen und haben begonnen, eine WG für unsere beiden Töchter zu entwickeln. Viele Treffen gemeinsamen Nachdenkens und Betens liegen hinter uns, ebenso Gespräche mit Ämtern, um die Finanzierung und rechtliche Fragen des Vorhabens zu klären. Nun ist die Zeit des Handelns gekommen, denn neue Wege entstehen nur dann, wenn wir sie gehen. Das tun wir nun und bauen im Vertrauen auf Gott an der Entstehung von Chim – dabei ist der Name Programm: Christlich – inklusiv miteinander.

