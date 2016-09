Zu teuer, zu aufregend, zu gefährlich

Viele denken und reden darüber, die eigenen Eltern mit in den Urlaub zu nehmen. Das Ehepaar Sarah und Matthias Endlich hat es gemacht. Sie sind mit ihren Eltern in die USA geflogen.



Auch wenn ich schon viele schöne Urlaube erleben durfte, so war sicherlich der USA-Urlaub im März 2015 einer der spannendsten und zugleich schönsten Urlaube. In den letzten Jahren hatten meine Frau Sarah und ich immer mal wieder den Gedanken, meine Eltern – mittlerweile 69 und 70 Jahre alt – auf eine Fernreise mitzunehmen. Aber es gab immer viele Argumente dagegen: „Das ist zu teuer, zu aufregend, zu gefährlich – zu anstrengend. In Mecklenburg oder Dithmarschen ist es doch auch schön. Außerdem: Wir können doch kaum Englisch.“ Doch als wir im April 2014 mal wieder diesen Gedanken hatten, im nächsten Jahr meine Eltern mitzunehmen, fragten wir trotzdem wieder nach. Natürlich lautete die erste Antwort wieder: „Ach nein, Kinder – macht das mal lieber alleine. Genießt es!“. Aber ein wenig spürte ich trotzdem: Da geht was! Schließlich wollte meine Mutter doch so gerne mal den Grand Canyon sehen. Außerdem waren meine Eltern noch nie außerhalb der EU unterwegs – auch, wenn das sicherlich nicht als defizitär zu betrachten ist. Also versuchten wir wieder, ihnen so eine Rei-se Stück für Stück schmackhaft zu machen und ihnen ihre Sorgen zu nehmen. Einige Wochen später war es soweit: Sie sagten „Ja“! Was folgte, war eine fast einjährige, sehr inten-sive und freudige Vorbereitungszeit. Im März 2015 ging es dann für zwei Wochen an die Westküste der USA.

Den vollständigen Artikel können Sie in der Ausgabe 08/15 Christsein-Heute nachlesen.