Von Michael Schröder

Inspiriert weitergehen

Wichtiger Bestandteil der Pastorentagungen sind Bibelarbeiten. Michael Schröder beschreibt, wie Jesus seine Jünger nach einem erfolglosen Arbeitstag zu neuen Taten ermutigte. Ausgehend davon zieht er Parallelen zum Dienst in der Gemeinde.



Die Beantwortung der Frage, wer mit diesem Text zu- nächst angesprochen ist, erschließt sich vor allem aus den letzten beiden Versen des 20. Kapitels. Die Zeichen, so der Evangelist Johannes, habe er in seinem Buch aufgeschrieben, um vor allem die Jünger Jesu zu ermutigen, in dem Glauben an ihren Herrn zu bleiben. Es sind also zunächst solche im Blick, die angefochten sind und in der Gefahr stehen, den Glauben an Jesus Christus aufzugeben. Dieses Ziel vor Augen fügt er dann im letzten Kapitel seines Evangeliums noch zwei weitere Begebenheiten an, die verdeutlichen, wie Jesus seinen Jüngern begegnet.



Mit der Szene, die uns in Kapitel 21 erzählt wird, werden wir ohne Umschweife direkt an den See Genezareth versetzt. Vorher war Jesus seinen Jüngern begegnet, und er hatte sich ihnen als Auferstandener gezeigt. Vor allem Thomas konnte zunächst nicht glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt worden war, aber auch ihm zeigte er sich. Wenn es nun heißt, dass Petrus mit einigen anderen Jüngern wieder fischen gehen will, so wird nicht eine Rückkehr in das alte Leben beschrieben. Die Sprache des Johannes mit ihren vielen symbolischen Tönen lässt vielmehr daran denken, dass die Jünger dabei sind, dem Auftrag ihres Herrn zu folgen und Menschen zu fischen. Allein der Hinweis darauf, dass hier sieben Jünger bei der Arbeit sind, von denen zwei nicht mit Namen genannt werden, weitet den Blick dafür, dass hier nicht nur der damalige Jüngerkreis gemeint ist, sondern auch Jünger zu späteren Zeiten mit eingeschlossen werden.

